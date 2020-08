VII Forum Seniora. Tematem przewodnim letniej edycji był „Senior w nowej rzeczywistości”

- W normalnych warunkach zachęcamy pacjentów do kontaktów z drugim człowiekiem, wychodzenia z domu, do aktywności fizycznej, trzymania się określonego porządku dnia. Uczestniczenia w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Niestety, przeszedł rok 2020 i nastała pandemia. Teraz to wszystko stanęło na głowie. To, do czego osoby starsze były namawiane, jest zablokowane. Starajmy się jednak żyć normalnie, na tyle ile jest to możliwe - mówiła profesor Dudek.