W Cracovii wciąż jest mało Polaków, byli piłkarze "Pasów" mocno ubolewają nad tym

Dlaczego nie ma Polaków w Cracovii?

W ubiegłym sezonie były mecze, w których dwóch, a czasem nawet trzech, czy czterech Polaków znajdywało uznanie u trenera Probierza. Teraz z 16 zawodników, jacy zaprezentowali się w całym meczu, zagrało tylko dwóch, i to nie jednocześnie, bo Patryka Zauchę zmienił Karol Knap.

- Brakuje Polaków, oj brakuje – mówi były napastnik Cracovii i jej trener Paweł Zegarek. - Obawiam się, że gdyby nie przepis o młodzieżowcu, to nie byłoby żadnego Polaka… Zaczynam się więc martwić o to, bo klub ma świetną bazę, rezerwy w III lidze, a młodych zawodników nie przybywa do pierwszego zespołu.

- Mam nadzieję że te proporcje będą się zmieniać – dodaje inny były napastnik „Pasów” Marcin Hrapkowicz. - Jako kibic patrzę przez pryzmat tego, by jak najwięcej zawodników trafiało do reprezentacji. Muszą wykonać pierwszy krok. Bardzo brakowało mi w zeszłym sezonie młodych polskich zawodników. Cieplej zrobiło mi się na duszy, gdy zobaczyłem zawodnika z bliskich mojemu sercu z Karpat Krosno - Karola Knapa.