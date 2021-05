W czerwcu konkurs na zupełnie nowy plac Kossaka. Ma być bez parkingu i pełen zieleni

Co istotne, ZZM niezmiennie planuje, że na ulicy Retoryka, która niegdyś została wytyczona na brzegu rzeki Rudawy, znów popłynie woda. Nawiązanie do niej będzie też mile widziane na placu Kossaka.

- Na pewno chcielibyśmy, żeby pojawiła się tam woda. Może to będzie fontanna, a być może woda płynąca, gdzie będzie można stopy zamoczyć, nawiązująca do ulicy Retoryka, gdzie chcielibyśmy odtworzyć stare koryto rzeki. Nie chciałbym tu jednoznacznie mówić, jakie to powinno być rozwiązanie, sugerować go - zastrzega Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.