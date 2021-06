W Kalwarii Zebrzydowskiej brakuje szczepionek na Covid-19. Burmistrz prosi o dostawy. Chodzi też o mieszkańców innych powiatów

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty postanowił zaapelować w liście napisanym do: Adama Niedzielskiego, szefa resortu zdrowia, ministra Michała Dworczyka (pełnomocnika rządu ds. szczepień) oraz do wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, o zwiększenie ilości szczepionek na Covid-19.

Miałyby one trafić do czterech punktów szczepień rozmieszczonych na terenie całej gminy oraz do Punktu Szczepień Powszechnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, ulokowanego na hali sportowej.

W imieniu służby zdrowia oraz swoim zwracam się z wielką prośbą o pomoc w zwiększeniu ilości szczepionek dla Kalwarii Zebrzydowskiej - napisał burmistrz w liście, którego fragmenty upublicznił kalwaryjski magistrat.

Punkt szczepień w Kalwarii Zebrzydowskiej Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Do tej pory tylko w tym ostatnim zaszczepiono blisko 3100 osób, a na terenie całej gminy Kalwaria Zebrzydowska wykonano 8341 szczepień. To ok. 30 proc. wszystkich mieszkańców. Dużo?