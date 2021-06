W Kokotowie powstaje nowa baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Będzie też nowy most

- Nowo budowane zaplecze dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego spełnia najwyższe standardy funkcjonalności. Dodatkowo na terenie nowej bazy budowana jest podgrzewana przesuwnica do transportu helikopterów, która skróci czas od otrzymania zgłoszenia do wylotu helikoptera ratunkowego. To jedno z kilkunastu takich urządzeń w skali kraju - zaznaczał wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 60 procent wartości inwestycji jest finansowane ze środków rządowych.

Potrzeba przeniesienia LPR z obecnej siedziby w Balicach wynika z prowadzonych prac z zakresu budowy hangaru dla samolotów CASA, modernizacji wojskowej płyty postojowej oraz planowanej rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice.

- Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zlokalizowane jest obecnie w podkrakowskich Balicach, lecz ze względu na rosnące potrzeby LPR konieczne było wyznaczenie nowego miejsca na ten cel. Nowoczesne lądowisko umożliwi zespołowi Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego całodobowe działanie, zarówno w sytuacjach zagrożenia życia, jak również w ramach procedur związanych z tzw. transportem międzyszpitalnym - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita