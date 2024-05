W Krakowie kontroli biletów i kar coraz więcej. A będzie jeszcze gorzej dla gapowiczów

Zarząd Transportu Publicznego chwali się, że przeprowadza coraz więcej kontroli w tramwajach i autobusach w Krakowie. Wcześniej robiła to prywatna firma, ale rozwiązano z nią umowę. Brakuje jeszcze trochę do statystyk z 2022 roku, gdy w komunikacji w Krakowie bardzo często sprawdzano bilety, ale jest lepiej niż w roku 2023. A ciągle trwa nabór na nowych kontrolerów, by kontroli biletów, a z nimi mandatów, było jeszcze więcej.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP) od 10 miesięcy prowadzi we własnym zakresie kontrole biletowe w Krakowskiej Komunikacji Miejskiej. W pierwszym kwartale tego roku przeprowadzono 79162 kontroli i nałożono 22390 opłat dodatkowych. Miesięcznie przeprowadzanych jest blisko 20 tysięcy kontroli i nakładanych ponad 5,5 tysiąca opłat dodatkowych, mandatów.

Względem poprzedniego wykonawcy

Przypomnijmy, powodem uruchomienia własnych kontroli biletów w pojazdach KMK było zaprzestanie wykonywania umowy z końcem czerwca 2023 roku, w trybie natychmiastowym przez poprzedniego wykonawcę. Został on wyłoniony w ramach postępowania zamówień publicznych. ZTP przygotowało pozwy za niezapłacone kary umowne, które następnie zostały złożone do sądu.

Aktualna kontrola biletów

W kwietniu przeprowadzono 20719 kontroli i nałożono 5685 opłat dodatkowych za m.in. brak biletów czy braku uprawnienia do ulgi. Same kontrole jak i nałożenia są już na podobnym poziomie jakie były stawiane zewnętrznej firmie.

Jak było wcześniej? Od lipca 2023 do stycznia 2024 kontroli było 102,1 tysiące. ZTP nałożyło 4,6 tys. wezwań do zapłaty w listopadzie natomiast Rewizor w analogicznym miesiącu 2022 roku nałożył 11,2 tys. W grudniu 2023 ZTP nałożyło 4,6 wezwań do zapłaty natomiast Rewizor w grudniu 2022 - 10,1 tys.

Tylko w listopadzie ub.r.. ZTP przeprowadziło 15,8 tys. kontrole, a w grudniu 14,2 tys. W 2022 roku, gdy kontrole sprawowała firma Rewizor było to odpowiednio 32,6 tys. i 29,4 tys. To oznacza spadek kontroli biletów o połowę rok do roku. Ale to ma się zmienić

Od centrum po aglomeracje

Kontrolerów biletów możemy spotkać w każdym pojeździe krakowskiej komunikacji miejskiej, która kursuje od m.in. Świątnik Górnych po Przeginie. W samym kwietniu w pojazdach KMK na trasie do i z Świątnik Górnych nałożonych zostało ponad 125 opłat dodatkowych. Z kolei na trasie do Zabierzowa nałożono prawie 350 opłat dodatkowych. Natomiast na trasie do Czerwonych Maków P+R nałożono ponad 1000 opłat dodatkowych.

Ty też możesz zostać kontrolerem

Pracowników kontrolujących bilety przybywa z każdym miesiącem, aktualnie zespół kontrolerski składa się z około 70 pracowników, w trakcie ostatnio przeprowadzonych naborów zespół ten powiększy się o kolejne 15 osób.

Ile za jazdę bez biletu w Krakowie?

Opłaty dodatkowe (w przypadku uiszczenia w terminie siedmiu dni od wystawienia wezwania do zapłaty wysokość opłaty obniżona jest do 50 proc. lub 30 proc. wartości):

za brak ważnego biletu (dokumentu przewozu lub dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdu bezpłatnego) – 240 zł

za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdu ulgowego – 160 zł

za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt – 160 zł

za spowodowanie nieuzasadnionego zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu – 520 zł Jak się pozbyć gniewu? Jest prosty sposób!

