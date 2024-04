Rewolucje w komunikacji w Krakowie. Kontrolerzy z kamerkami, zapisywanie biletów na... karcie bankomatowej

Kamerki dla kontrolerów biletów w Krakowie

- Zarząd Transportu Publicznego jest aktualnie na etapie analizy możliwości zastosowania kamer naosobowych przez kontrolerów biletów. W związku z tym faktem przewidzieliśmy w planie zamówień publicznych koszty związane z pilotażem zastosowania takiego rozwiązania. Jednak na chwilę obecną nie posiadamy dokładnej informacji, ile urządzeń będzie wykorzystane w testach - mówi Sebastian Kowal z biura prasowego ZTP. - Kamerki posłużą przede wszystkim do pomocy rozpatrywania wniosków o umorzenie nałożonej opłaty dodatkowej alternatywnie do sytuacji jak kamera z pojazdu np. uległa uszkodzeniu - dodaje.

Zapewne mogą też przyczynić się do większego bezpieczeństwa kontrolerów. W ostatnim czasie było dużo ataków na nich i przypadków pobić. Nagranie z kamery może być dowodem w takiej sprawie przeciwko zbyt krewkim pasażerom. Sam widok kamery może też odstraszyć od wszczynania szarpaniny czy bójki.

Ile miasto na to wyda? Jakie będą zasady korzystania z kamer? Tu na razie ZTP nie udziela odpowiedzi. Na razie planuje przetarg na II kwartał 2024 roku.

Nowe biletomaty w Krakowie i nowe funkcje

Biletomaty mają wprowadzić pewną rewolucję, zbliżeniowe podejście do płacenia za przejazd. - Chodzi o zakup biletów w biletomatach EMV z wykorzystaniem zbliżeniowych kart zbliżeniowych lub urządzeń je emulujące zgodnie z regulacjami finansowymi w postaci telefonów komórkowych, zegarków, bransoletek i innych rozwiązań z technologią HCE/NFC. Transakcje te będą rozliczane w sposób online (bez zastosowania rozwiązań odroczonej płatności), podobnie jak to ma miejsce w sklepie - mówi Sebastian Kowal z ZTP. - „Zapisane na” jest pewnym uproszeniem i odnoszącym się do braku fizycznej formy tego biletu. Faktycznie, na karcie płatniczej czy urządzeniu pasażera emulującego kartę płatniczą, nie zapisujemy żadnych informacji. A jedynie w naszym systemie przypisujemy informację, iż token wytworzony na podstawie karty pasażera posiada bilet ważny. Bezpieczeństwo tego rozwiązania polega na wykorzystaniu tokenizacji, a nie na działaniu na jawnych danych z karty jak jej numer czy kod CVV. Podobny mechanizm „zapisania na”, a tak naprawdę „przypisania do” już obecnie wykorzystują pasażerowie KMK korzystający z Elektronicznego Konta Pasażera np. jak kupują bilet okresowy w subskrypcji 5+1 – te 6 biletów okresowych w żaden sposób nie jest zapisywany na karcie miejskiej, a jedynie system centralny i urządzenia kontrolerskie posiadają o nim informacje - tłumaczy Kowal.

Przypomnijmy, że biletów w tramwajach i autobusach nie sprawdza już wynajęta przez miasto firma, ale zatrudnieni bezpośrednio przez ZTP kontrolerzy. Równocześnie urzędnicy chcą, by pasażerowie mogli jeszcze łatwiej opłacić przejazd komunikacją miejską w Krakowie. Pięć ofert wpłynęło w przetargu na dostawę 760 nowych automatów biletowych i urządzeń wykorzystywanych przez kontrolerów.

Biletomaty EMV będą montowane w nowych pojazdach Operatora Mobilis oraz zastąpią klasyczne biletomaty (na gotówkę te z guzikami po obu stronach ekranów) u Operatora MPK. U miejskiego operatora pozostanie w eksploatacji ok. 650 klasycznych biletomatów obsługujących tylko karty płatnicze.

- Wiemy, że brak fizycznego biletu może być problematyczny dla niektórych pasażerów, dlatego nie likwidujemy innych kanałów, w których można zakupić bilety papierowe i będą one cały czas dostępne w biletomatach stacjonarnych czy współpracujących z ZTP punktach handlowych (kioski, sklepy itp.) - dodaje Sebastian Kowal.

Przetarg na biletomaty w Krakowie

Pierwsze nowe urządzenia mają pojawić się we wrześniu. Co ciekawe ZTP ma przygotowane 27 mln zł na ten cel (opcja podstawowa), ale oferty okazały się... dużo niższe. Firmy zaoferowały za wykonanie zlecenia 12,3 mln, 12,9 mln, 13,1 mln i 16,3 mln zł. Tylko jedna wyceniła to na 30,3 mln zł.

Oferty są aktualnie analizowane przez ZTP. Tu nie może chodzić o wybranie najtańszej, ale by system działał, bo nic tak nie denerwuje pasażera jak problemy z zakupem biletu. No może to gdy wyczekiwany tramwaj czy autobus nie przyjedzie, ale wtedy problem z bieltem znika...