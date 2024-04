W lasach pod Olkuszem pojawiły się krasnoludki? Były zdjęcia drzwi do ich domków. Czy nadal tam są?

pisała pod koniec XIX wieku Maria Konopnicka. I może miała rację, bo w okolicy Olkusza krasnoludki się pojawiły w 2023 roku. Kilka osób sfotografowało ich domki, a właściwie drzwiczki do domków.

"Czy to bajka, czy nie bajka, Myślcie sobie, jak tam chcecie. A ja przecież wam powiadam: Krasnoludki są na świecie"

Zobaczcie zdjęcia drzwi domków krasnoludków pod Olkuszem:

- Wykukałam je w Pazurku, nie w rezerwacie, tylko po drugiej stronie drogi od strony parkingu, gdzie znajduje się skała o nazwie Pazurek Drugi

- wyjaśnia Teresa Żuławińska, która przysłała nam zdjęcie drzwiczek umiejscowionych na skale. Są czerwone, z okuciami. Nie zaglądała, co jest za nimi. Prawdopodobnie jest tak jakiś pęknięcie w skale i wejście do krasnoludkowego królestwa. Kobieta zdjęciem pochwaliła się też na Facebooku na swojej stronie "Nasze podróże po Jurze..." i wrzuciła je jako komentarz pod post na profilu Jury Krakowsko - Częstochowskiej, które jeszcze wcześniej zamieściło zdjęcie z drzwiami do maleńkiego domku, w innym miejscu, ale w tym samym rezerwacie.