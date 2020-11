W Małopolsce koronawirus nie zwalnia. Powstaną kolejne szpitale tymczasowe, w tym w Tauron Arenie i Hali Cracovii

Pomocą w tej sytuacji mają być tworzone szpitale tymczasowe.

Pierwszy taki szpital w Krakowie dla chorych na covid-19 otwarto w zeszłym tygodniu. Szpital Uniwersytecki w Krakowie decyzją Ministra Zdrowia utworzył go w zespole budynków: Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof przy ulicy Kopernika oraz nieużywanym kompleksie przy ulicy Botanicznej 3. Docelowo ma tam stanąć 250 (może 270) łóżek, z czego 50 do intensywnej terapii. Pierwszy etap to uruchomienie 40 łóżek i 8 do intensywnej terapii. W niedzielę było tam 25 pacjentów. Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest tzw. "szpitalem patronackim" dla tego tymczasowego szpitala dla chorych z covid-19.