Kolejne dwa szpitale tymczasowe w Małopolsce. Jeden w Tauron Arenie Kraków

Pierwszy szpital tymczasowy w Krakowie dla chorych na covid-19 otwarto w zeszłym tygodniu. Szpital Uniwersytecki w Krakowie decyzją Ministra Zdrowia utworzył go w budynkach przy ulicy Kopernika i Botanicznej. Docelowo ma tam stanąć 250 łóżek, z czego 50 do intensywnej terapii. Na początek przygotowano 32 łóżka zwykłe i 8 do intensywnej terapii.

"Gazecie Krakowskiej" udało się ustalić, gdzie powstaną dwa kolejne szpitale tymczasowe w województwie. Jeden z nich powstanie w Krakowie, a drugi w Krynicy-Zdroju. Przy ich uruchomieniu pomaga Tauron. Szpital w hali widowiskowo-sportowej ma być gotowy w połowie listopada.

- Tauron aktywnie włączył się w walkę z drugą falą epidemii koronawirusa. Rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem dwóch szpitali tymczasowych w Małopolsce. Pierwszy zostanie zaaranżowany na terenie Tauron Areny Kraków, kolejny chcemy utworzyć w Krynicy-Zdroju. Pierwsze łóżka będą gotowe dla pacjentów do połowy listopada. Nasza rola kluczowego podmiotu polskiej gospodarki przewiduje również społeczną odpowiedzialność biznesu – mówi nam Wojciech Ignacok, prezes Tauronu.