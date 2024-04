W niedziele Gramy dla 5 w Żegocinie – największa taka impreza charytatywna w Małopolsce! Organizatorzy wydarzenia przygotowali moc atrakcji

W tym roku organizatorzy, wolontariusze, sponsorzy, wystawcy i wszyscy mieszkańcy jednoczą się i pomagają zebrać fundusze na leczenie oraz rehabilitację Frania i Marcina z mózgowym porażeniem dziecięcym, Magdy z wadą serca, Piotrka z dystrofią mięśniową i Frania z zespołem Downa.

Organizatorzy akcji „Gramy dla”, Stowarzyszenie Żegocina OdNowa, jak co roku zadbali o szereg atrakcji. Impreza została podzielona na dwie części. Pierwsza, od godziny 9. do 16. to Rally TAXI – dla fanów motoryzacji, o godzinie 15. rozpocznie się finał akcji, a na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Wojtek Szumański czy Łydka Grubasa!