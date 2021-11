W Olkuszu odbył się koncert "Razem przeciwko pandemii". Tylko dlaczego zorganizowano go w pełnym ludzi kościele? [ZDJĘCIA]

Ze zdjęć wynika, że w kościele było dużo ludzi, większość miała prawidłowo założone maseczki, ale byli też tacy, co nosili je na brodach.

Koncert "Razem przeciwko pandemii" w Olkuszu. Mieszańcy oburzeni

Wielu mieszkańców Olkusza i okolic uważa, że organizacja koncertu w zamkniętej przestrzeni jaką jest kościół, to zły pomysł. W takim miejscu panują bowiem dobre warunki do rozprzestrzeniania się wirusa. Na lokalnych forach internetowych dzisiaj, to główny temat.