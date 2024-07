W Oświęcimiu zawaliła się kamienica. Tym razem nie doszło do tragedii. A jeszcze rok wcześniej była zamieszkała

Piątkowy wieczór. Słychać śpiew ptaków, najdłuższy dzień roku. Pewnie dlatego chodnik znajdujący się w pobliżu feralnej kamienicy, a którym często mieszkańcy przechodzą do ulicy Kościelnej, prowadzącej do świątyni pw. NMP, był pusty. Wtem ciszę przerywa trzask łamiących się niczym zapałki belek stropowych, a mur i ściany walą się na polanę, na której kiedyś znajdował się magazyn GS. Spora część cegieł spada jednak na chodnik biegnący wzdłuż ulicy Kościelnej, a prowadzący do ulicy Górnickiego.

- Całe szczęście, że „główne uderzenie” rozsypującej się kamienicy przyjęła polana przylegająca do ulicy Górnickiego, na której kiedyś stały magazyny. Pracowała tutaj moja mama – opowiada mieszkaniec Oświęcimia, rozmawiając z policjantem strzegącym rumowiska, aby nie kręciły się po nim osoby postronne.

- Przechodziłem chodnikiem obok tej kamienicy ze trzy razy dziennie, w drodze na działkę, przy domu córki mieszczącym się przy ulicy Klucznikowskiej, czyli tuż obok – dorzuca inny mężczyzna. - Wie pan, że dzień przed wypadkiem, wiedziałem, że dni tej kamienicy są już policzone – mówiąc te słowa wokół oświęcimianina snującego opowieść był już nie tylko policjant, ale kilku innych mieszkańców, zastanawiających się, jak kamienica, która jeszcze rok wcześniej była zamieszkała, w kilka sekund obróciła się w kupę gruzów.

Zawalona kamienica przy ulicy Kościelnej przyciągała gapiów. Można było usłyszeć od nich ciekawe historie. Jerzy Zaborski

Snujący swoją opowieść starszy mężczyzna szybko zaspokoił ciekawość gromadzących się wokół niego gapiów.