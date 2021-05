W Prokocimiu powstanie specjalny pas ruchu dla karetek. Jak postępują roboty? Arkadiusz Maciejowski

Trwa przebudowa ul. Kostaneckiego w Prokocimiu Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Trwa przebudowa ul. Kostaneckiego w Prokocimiu, którą dojeżdża się m.in. do nowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W ramach prowadzonych robót powstanie m.in. dodatkowy pas ruchu przeznaczony dla karetek pogotowia i komunikacji miejskiej i ścieżka rowerowa. To dobra informacja dla okolicznych mieszkańców oraz osób dojeżdżających do lecznicy, trzeba jednak pamiętać, że inwestycja powinna zostać zrealizowana na etapie budowy szpitala, przed jego otwarciem. Tego jednak miastu nie udało się wtedy zrobić.