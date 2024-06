W ramach protestu zablokowali drogę... helikopterem. Żądają "sądeczanki" czyli drogi widmo, o której tylko mówi się od lat

„Sądeczanka” czyli odcinek DK75 Brzesko – Nowy Sącz to trasa na którą mieszkańcy całej Sądecczyzny czekają od lat. Zgodnie ze składanymi obietnicami, ma być gotowa w 2028 roku, a początkiem 2029 przejezdna. W ten scenariusz przestali wierzyć mieszkańcy Sądecczyzny.

Choć już od dłuższego czasu mówi się o tym, że mityczna „sądeczanka” jest o krok od wydania decyzji środowiskowej, procedury nadal się przedłużają. Tymczasem mieszkańcy Sądecczyzny tracą cierpliwość i postanowili zawalczyć o drogę. W sieci powstała grupa, której celem będzie zabieganie o powstanie ważnej dla rozwoju miasta drogi. Planują szeroko zakrojoną akcję informacyjną oraz protesty.

Inicjatorzy powstania grupy walczą o powstanie drogi, bo dzięki niej ich zdaniem przede wszystkim na sądeckich drogach będzie bezpieczniej. - Między Brzeskiem, a Nowym Sączem bardzo często dochodzi do wypadków śmiertelnych i tych ze znacznym uszczerbkiem na zdrowiu. Dotyczy to nas i naszych najbliższych, bez względu na wiek - przyznaje Łukasz Smolarski, lider grupy „Sądeczanka – Protest – Żądamy drogi do Nowego Sącza”