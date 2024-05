W sobotę Rajd Szlakiem Papieskim z Niegowici do Łapanowa, wyruszy w 104. urodziny Karola Wojtyły Paweł Michalczyk

W sobotę 18. maja wyruszy Rajd Szlakiem Papieskim z Niegowici do Łapanowa. Dokładnie tego dnia 1920 roku urodził się Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, a Niegowić to jego pierwsza parafia, do której trafił po święceniach kapłańskich. Co roku w wydarzeniu biorą udział setki osób, między innymi dzieci i młodzież ze szkół noszących imię Papieża Polaka.