W sobotę wielkie święto 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Limanowej. Będą atrakcje na rynku

W godz. od 6:00 do 15:00 rynek miasta zostanie wyłączony z ruchu pojazdów. W tym czasie nie będzie także możliwe parkowanie pojazdów w obrębie płyty rynku.

W związku z uroczystością przedsiębiorców prowadzących działalność w obrębie rynku, uprasza się o usunięcie na czas trwania wydarzenia stojaków reklamowych.

- Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wyznaczonych objazdów - czytamy na stronie internetowej Urzędu Miasta w Limanowej.

Tego samego dnia na rynku w Limanowej pojawi się ciężarówka Wawel Track. - We wnętrzu interaktywnej ciężarówki na każde dziecko czekają liczne niespodzianki. Animowane gry zręcznościowe to idealna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności. Dzięki specjalnym okularom VR najmłodsi mogą wyruszyć w wirtualną podróż rollercoasterem po fabryce czekolady Wawel, gdzie poznają tajniki produkcji słodyczy - informują organizatorzy