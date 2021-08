"W solidarności z Afganistanem". Pikieta pod konsulatem generalnym USA w Krakowie [ZDJĘCIA]

Ostatnie kilka dni to horror dla ludzkości. Bezprecedensowe przejęcie kraju przez Talibów i doprowadzenie mieszkańców do stanu terroru nie musiało się wydarzyć. Nikt nie wie, co stanie się dalej w Afganistanie. Lata wysiłków zmierzających do odbudowy kraju, dzisiaj wydają się być niczym innym jak skupianiem się na własnych interesach przez społeczność międzynarodową w polityce zagranicznej. Podczas, gdy Talibowie przejmują kraj, my boimy się o życie dzieci, kobiet i każdego Afgańczyka, którego nadzieje zostały zniweczone. Jesteśmy zdruzgotani i załamani, widząc i słysząc o trudnej sytuacji naszych afgańskich przyjaciół.

Zapraszamy zatem do przyłączenia się do nas i solidaryzowania się z ludnością Afganistanu. Wzywamy kraje do otwarcia granic dla afgańskich uchodźców