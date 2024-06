W Starym Sączu wybudują Orbisferę. Ma szansę być najciekawszym placem zabaw dla dzieci w Małopolsce i turystyczny hitem

Do tych atrakcji dołączy kolejna. W środku lasu na polanie na Miejskiej Górze powstanie raj dla dzieci. Będą tam tory przeszkód, place zabaw oraz stopniowe układy w których zabawę swoich pociech będą mogli obserwować rodzice.

Wcześniej serca turystów skradła platforma widokowa na Woli Kroguleckiej, a także słynne Bobrowisko, gdzie jeszcze 25 lat temu funkcjonowała żwirownia. Potem zakątek poddany został rekultywacji i z czasem stał się domem dla wielu różnych gatunków roślin i zwierząt, które dzięki dwóm czatowniom, kładce i ścieżce mierzącej ok. 400 metrów można obserwować odwiedzając to miejsce.

Cały plac powstanie na planie koła. Pośrodku stanie piaskownica, która będzie przyjmować również funkcję sceny, a w okół niej będzie układ ścieżek. Wszystko będzie w siatce, aby zabezpieczyć bawiące się dzieci. Plac ma być dopełnieniem Leśnego Mola, a dzięki temu Miejska Góra będzie jeszcze ciekawsza.

Cała inwestycja to projekt realizowany w ramach współpracy z miastem Lewoca, a jego celem jest uatrakcyjnienie obszarów pogranicza Polski i Słowacji - Chcemy to wkomponować w leśny teren i połączyć to z naturą. Jest szansa, że ten plac zabaw będzie jednym z najciekawszych, a na pewno najbardziej nowatorskich placów zabaw nie tylko w naszym regionie - przyznaje Kazimierz Gizicki, zastępca burmistrza Starego Sącza.

Wiadomo, że Orbisfera znalazła się już na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania z Programu Interreg Polska - Słowacja (Priorytet 3. „Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze”). To wspólny projekt ze Słowackim miastem, które zrewitalizuje u siebie w jego ramach amfiteatr. Zatwierdzone dofinansowanie to 3 013 343,05 € z zastrzeżeniem zmian wynikających z warunków, rekomendacji i korekt technicznych.