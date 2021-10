W szpitalach w Małopolsce w ciągu niespełna miesiąca liczba pacjentów wymagających hospitalizacji wzrosła o około 180 proc.!

O tym, ze liczba zakażeń niepokojąco rośnie w całym kraju, świadczą najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Tylko w ciągu ostatnich dwóch dni potwierdzono blisko 4 tys. nowych zakażeń. Porównując dane tydzień do tygodnia to wzrosty rzędu 50-60 proc.

Eksperci są już pewni, że tak duże przyrosty liczby nowych infekcji będą się utrzymywać, a dynamika zakażeń będzie porównywalna do tej z trzeciej fali. Resort zdrowia przewiduje, że na przełomie listopada i grudnia dzienna liczba zakażeń osiągnie nawet 20 tysięcy, ale ostrzega też, że jeżeli Polacy nie wrócą do noszenia maseczek i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, to chorych może być dwa razy tyle.

- Mamy to, czego mogliśmy się spodziewać. Jeśli zaszczepione jest zaledwie 50 proc. społeczeństwa, to trudno się dziwić, że zakażonych przybywa - mów dr Jerzy Friediger, dyrektor szpitala Żeromskiego w Krakowie.