W Tatrach lawinowa trójka. Na Kasprowym bardzo mocno wieje. Odczuwalna temperatura to aż minus 11,5 stopnia

Większe zagrożenie lawinowe to efekt ostatniej pogody – opadów śniegu w wyższych partiach gór przy bardzo silnym wietrze, który w górach dochodził do 120-130 km/h We wtorek śnieg już w górach nie sypie, jednak nadal mocno wieje wiatr. We wtorek. Rano na Kasprowym Wierchu zanotowano porywy do 105 km/h. Rano na Kasprowym Wierchu termometry wskazywały minus 2,8 stopni Celsjusza. Jednak z uwagi na silny wiatr, odczuwalna temperatura to aż minus 11,5 stopnia.

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego obowiązuję do wysokości 1600 metrów nad poziomem morza.

- Pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach wskazanych w komunikacie lawinowym. W pewnych sytuacjach duże, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny mogą schodzić samoistnie – ostrzega TOPR. - Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia i umiejętności oraz posiadania bardzo dużej zdolności do oceny lokalnego zagrożenia lawinowego.