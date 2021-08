W Trzebini planują budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Inwestycja jest na etapie projektu [ZDJĘCIA]

Przy kapryśnej polskiej pogodzie, boisko ze sztuczną nawierzchnią jest nieodzowne do dobrej organizacji szkolenia w klubie piłkarskim, w właśnie w MKS jest mocny kurs na wychowanków, którzy maj a stanowić trzon pierwszego zespołu w IV lidze piłkarskiej.

- Co roku w zimowym okresie przygotowawczym wydajemy spore sumy na przygotowania do rozgrywek. Nie chodzi tylko o sparingi, ale także część treningów. Najbliżej mamy oczywiście do Chełmka. Tamto boisko jest mocno obłożone – zwraca uwagę Jacek Pająk, prezes trzebińskiego klubu. - Trening, czy mecz na sztucznym boisku wiąże się z kosztami dojazdu. Zawodnicy tracą więcej czasu, niż wtedy, kiedy mielibyśmy taki obiekt pod nosem.