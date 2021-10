W Tuchowie rozdawali za darmo lipy na Rynku. Jak drzewa urosną wyprodukują tlen i będą stanowić raj dla pszczół [ZDJĘCIA] Paweł Chwał

Na Rynku w Tuchowie w piątek (8 października) odbyła się akcja rozdawania lip. W tym roku przygotowano rekordowo dużo sadzonek do rozdysponowania, bo aż 681 – tyle, ile lat ma Tuchów jako miaasto. To wspólna akcja urzędu miejskiego oraz miejscowego koła pszczelarzy. Wybór lip drobnolistnych jest nieprzypadkowy. Tuchów kojarzony jest bowiem z tymi okazałymi drzewami, a poza tym to wybitnie miododajny gatunek, który jest bardzo ceniony przez pszczelarzy. Lipy to bowiem raj dla pszczół, zwłaszcza w lipcu, kiedy drzewa kwitną rozsiewając wokół przyjemną woń.