W turnieju Beach Pro Tour Futures czas na siatkarki. W Krakowie wystąpią medalistki Euro U-22

Oczy fanów zwrócone będą głównie na ostatnią z wymienionych dwójek. Ciężkowska i Łunio przed kilkoma dniami, gdy w Krakowie rywalizowali siatkarze, walczyły w mistrzostwach Europy do lat 22 i zdobyły w nich srebro. W krakowskim turnieju są najwyżej rozstawioną polską parą.

Na początku po przegranym finale czułyśmy niedosyt i smutek. Jednak, gdy emocje opadły, byłyśmy szczęśliwe. Dotarło do nas, że zdobyłyśmy srebrny medal w mistrzostwach Europy do lat 22. Dużo czasu na świętowanie nie było, ale wiemy, że wykonałyśmy kawał dobrej roboty - powiedziała po powrocie z Euro Małgorzata Ciężkowska. - Powrót do Polski strasznie nam się przeciągnął. Przy zaledwie 2,5-godzinnym locie nasza podróż do domu trwała cały dzień. Wtorek spędziłyśmy, odpoczywając, a w środę zaczęłyśmy trenować. Bardzo ciężko jest zagrać kolejny turniej tuż po ciężkiej i emocjonalnej dla nas imprezie międzynarodowej. Dlatego chcemy się skupić nad dokładnością w naszej grze. Technicznie jesteśmy bardzo dobrze przygotowane. Trzeba to teraz wykorzystać.