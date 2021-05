W Uściu Gorlickim chcą zrekonstruować karczmę łemkowską. Ma ona być częścią polsko-słowackiego Muzeum Łemków i Rusnaków

Niszczeje atrakcja turystyczna Wieliczki. Największe w Polsce malowidło 3D znika z rynku [ZDJĘCIA]

Czasy, gdy z wielickiego Rynku Górnego można było zobaczyć jak wygląda solny świat znajdujący się 101 m pod ziemią już dawno przeszły do historii. To co zostało z największego w Polsce malowidła 3D, odsłoniętego w Wieliczce w czerwcu 2012 roku, jest dziś powodem zażenowania. I turystów, którzy próbują zobaczyć wciąż reklamowane w przewodnikach malowidło „Solny Świat”, i mieszkańców którzy muszą na co dzień patrzeć na niszczejącą atrakcję.