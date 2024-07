W weekend Muszyna znów tętniła życiem. Tłumy bawiły się na lokalnym festynie

Muszyna ma turystom sporo do zaoferowania i to fakt, któremu nie da się zaprzeczyć. To między innymi Park Zdrojowy wraz ze wzgórzem Baszta i zamek, Ogrody Sensoryczne, Ogrody Tematyczne, Ogrody Biblijne, Pijalnie wód mineralnych - Antoni, Milusia, Cechini, Muzeum Regionalne oraz Rynek wraz ratuszem w stylu galicyjskim.

Ciekawa jest również jego oferta kulturalna, którą oferuje sądeckie uzdrowisko. W ten weekend w Powroźniku odbył się festyn rodzinny RODZINA ZAWSZE RAZEM. Dla przybyłych przygotowano mnóstwo atrakcji. Zobaczcie jak było.