W żyłach 10-letniego Tymona Stanka z Oświęcimia płynie trująca krew. Jedyny ratunek w kosztownym leczeniu. Trwa zbiórka pieniędzy [ZDJĘCIA]

Okrutna diagnoza i kosztowe leczenie Tymka Stanka

Tymonek jako maluch nie przewracał się na brzuszek jak inne dzieci, nie bawił się zabawkami, nie mówił. Zaczął być skrajnie agresywny. Mimowolnie napinał mięśnie, wydawał dziwne dźwięki. Lekarze co rusz stawiali różne diagnozy: autyzm, asperger, opóźniony w rozwoju. Nic z tego nie było prawdą.

Lekarze w Polsce i w Europie nazwali pełne zdiagnozowanie Tymona „wyzwaniem”. Stan dziecka pogarszał się z dnia na dzień. Wtedy ruszyła wielka zbiórka pieniędzy na zdiagnozowanie chłopca. Z pierwszych datków do puszek Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy i na portalu zrzutka.pl, uzbierano 120 tys. zł. Chłopiec wyjechał do Niemiec i Hiszpanii. Stamtąd skierowano go do kliniki w Stanach Zjednoczonych. Lekarze postawili diagnozę - zapalenie mózgu PANS, które niszczy organizm. To choroba autommunologiczna, która tak bardzo osłabiła organizm, że przeciwciała, zamiast bronić organizmu, zaczęły go niszczyć. Obrazowo można powiedzieć, że w mózgu toczy się wojna, a we krwi płynie trucizna. Oprócz tego, jest jeszcze padaczka lekooporna oraz choroba genetyczna NF1, która sprawia, że w całym ciele Tymusia rosną guzy. Największe w mózgu i na plecach.