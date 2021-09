Wadowice. Człowiek Flaga otworzył szkołę akrobatyki powietrznej. Wyszkoli polskich Yamakasi? [ZDJĘCIA i WIDEO]

To znany ze spektakularnych występów w telewizyjnych programach akrobata. Łukasz Świrk z Wadowic studiował na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie a wcześniej uczęszczał do I LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach, tego samego, którego absolwentem był Karol Wojtyła. Występował m.in. w popularnym telewizyjnym programie ”Mam Talent". Teraz postanowił podzielić się swoją wiedza i umiejętnościami z najmłodszymi. Zajęcia przeznaczone będą dla dzieci od 5 aż do 18-latków.

Od dawna marzyłem o tym, by założyć swoją szkółkę, gdzie będę mógł zarażać pasją kolejne pokolenia i poszukiwać nowych talentów - wyjaśnia Łukasz Świrk.

Człowiek Flaga. Szkoła akrobatyki w Wadowicach

Od sierpnia trwają zapisy na zajęcia. Szkolenia rozpoczynają się 6 września. Obowiązuje podział ze względu na płeć i wiek. W ofercie znajdują się zajęcia akrobatyczne na ścieżce gimnastycznej oraz akrobatyka powietrzna na kołach i szarfach. Dla chłopców przewidziano także naukę elementów takich dyscyplin jak parkour oraz streetworkout.