Filip Baniowski z Wisły powołany do kadry na turniej Euro U-17 na Cyprze. Dołączył do krakowianina Kamila Jakóbczyka

Powołanie Baniowskiego do kadry na Euro U-17 mimo wszystko jest niespodzianką, bowiem od jesieni nie rozegrał w reprezentacji ani minuty. Przegrywał rywalizację z innymi pomocnikami w kraju, gdyż na co dzień w meczach rezerw i juniorów starszych Wisły nie imponował formą.

W polskiej kadrze jest 21 zawodników. W porównaniu do rozgrywanego pod koniec marca w Bośni i Hercegowinie Elite Round, w którym Biało-Czerwoni zajęli pierwsze miejsce w grupie, w drużynie tym razem nie ma Adriana Przyborka z Pogoni Szczecin i Patryka Mazura z Juventusu Turyn, a ich miejsce zajęli Stanisław Gieroba z Legii Warszawa i właśnie Filip Baniowski, który rozpoczynał treningi w AP Czarny Dunajec w 2015 roku, a do Wisły trafił pięć lat później.

To oznacza, że Baniowskiego zabraknie w Wiśle akurat w czasie, gdy jej drużyny będą rozgrywać kluczowe mecze o awans do 3. ligi i o utrzymanie w CLJ U-19.

W kadrze jest także Kamil Jakóbczyk z Krakowa, który zaczynał treningi w AP Wieliczka (u Karola Nędzy, obecnego trenera wiślackiej drużyny U-19), następnie trzy lata spędził w Szkole Futbolu Staniątki, by następnie przenieść się ze swoim trenerem Maciejem Papieżem do Wisły i Hutnika. Z Suchych Stawów trafił do reprezentacji U-16 i Lecha Poznań, gdzie występuje do dziś. Zarazem 16-latek pełni promocyjną rolę jako oficjalny ambasador SF Staniątki.