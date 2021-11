Wadowice. Na podłodze DPS walczyły o życie. Ofiary nożownika wcześniej o tej sprawie milczały, już wiemy dlaczego. AKTUALIZACJA

Na sesji Rady Powiatu w Wadowicach pojawili się w ubiegłym tygodniu (21 października) dwaj mężczyźni, których żony, terapeutki zatrudnione w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wadowicach, zostały w pracy ciężko poranione nożem przez pacjenta. Obie długo potem walczyły o życie. Do tej pory nie wiedzieliśmy wiele o tej sprawie. Opowiedzieli nam o ich tragedii. AKTUALIZACJA

Do dramatycznych scen doszło we wtorek, 10 marca 2020 roku, ok. godz. 11, kilkaset metrów od słynnej wadowickiej bazyliki, w starym pawilonie przy ulicy Emilii i Karola Wojtyłów w Wadowicach, gdzie znajduje się m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy im. bł. Matki Teresy z Kalkuty. To tzw. placówka dziennego pobytu, przeznaczona dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Działa jako powiatowa jednostka organizacyjna, podlegająca Starostwu Powiatowemu. Korzystający z pomocy ośrodka, przychodzą tu od rana na zajęcia terapeutyczne, które z przerwami trwają do popołudnia.

To właśnie podczas przerwy miało dojść do ataku jednego z podopiecznych ośrodka: Jacka J. na pracownice. To postawny, barczysty mężczyzna. Ten 39-letni obecnie mężczyzna musiał systematycznie zgłaszać się tutaj na zajęcia przychodni psychologiczno-terapeutycznej, działającej w ramach ŚDS.

Mężczyzna miał wyjąć nóż i ugodzić nim dwie, zaskoczone tym kobiety. Został zatrzymany na miejscu zdarzenia. Motywów jego postępowania do dzisiaj nie ujawniła Prokuratura Rejonowa w Wadowicach. Jacek J. nie trafił do więzienia. Uznano, że jest niepoczytalny i skierowano go do specjalistycznego ośrodka.

Wadowice. Dramat nadal przeżywają jego ofiary.