Wadowice słono zapłacą za fontannę. Miasto przegrało proces z jej wykonawcą

Gmina zapłaciła jedynie 100 tys. zł więcej, a jej spór z kamieniarzami o pozostałe 300 tys. przeniósł się do sądu. Proces trwał siedem długich lat, a odsetki cały czas rosły.

Domagali się od zleceniodawcy zapłaty za wykonane przez ich firmę na rzecz miasta roboty dodatkowe. Według nich uzbierała się z tego całkiem spora kwota, bo ok. 400 tys. zł.

Siedem lat temu właściciele firmy Road Memory z Grabowca na Lubelszczyźnie, którzy zbudowali fontannę, przyszli do ratusza po pieniądze za swoją pracę.

Sąd Okręgowy w Krakowie dopiero teraz wydał wyrok w tej sprawie. Winnym uznano gminę Wadowice, która nie zapłaciła przedstawionych przez wykonawcę rachunków za dodatkowe, niezbędne prace. Sąd uznał też, że wycena prac została przygotowana rzetelnie. Gmina musi wypłacić firmie budowlanej wszystkie zaległe rachunki a do tego jeszcze odsetki. W sumie może to wynieść ok. 400 tysięcy złotych.

Mieszkańcy są oburzeni.

Musimy teraz słono zapłacić za niekompetencję urzędników. Mamy chyba najdroższą fontanną w Polsce, która nawet nie jest zbyt wielka

denerwuje się Anna Kowalczyk z Wadowic.

Władze miasta na razie nie komentują sprawy, podobnie jak była burmistrz Wadowic Ewa Filipiak. To za jej kadencji realizowano tę inwestycję.