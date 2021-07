Wadowice. Trzy warianty południowej obwodnicy papieskiego miasta w ciągu drogi krajowej nr 28. Rozpoczynają się konsultacje społeczne Monika Pawłowska

Korki to już codzienność w Wadowicach i na drogach dojazdowych do papieskiego miasta. Problem ma zniknąć, gdy tylko zostanie wybudowana południowa obwodnica miasta.

Co słychać z budową południowej obwodnicy Wadowic? Pracownia Inżynierska KLOTOIDA, działająca na zlecenie gminy Wadowice, przygotowuje trzy warianty obwodnicy o długości 1,45 km, od ronda gen. Leopolda Okulickiego (na DK52) do ul. Zegadłowicza DK28, na włączeniu do S52 BDI. Właśnie rozpoczynają się konsultacje społeczne, podczas których będzie można zapoznać się z celami i zakresem inwestycji, a także planami wariantów przebiegu tej drogi. Konsultacje potrwają przez najbliższy tydzień, do 26 lipca 2021 r. Z kolei w piątek 23 lipca w godz. od 14 do 17, na Placu Jana Pawła II w Wadowicach dyżury pełnić będą projektanci inwestycji.