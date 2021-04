Wadowice. Wierni rzucili się na darmowe maseczki w papieskiej bazylice. Zabrali do domów całe paczki [29.04.2021] Bogumił Storch

"Chytrzy katolicy z Wadowic" - tego określenia użył nasz Czytelnik, by opisać postawę osób uczestniczących w wielkanocną niedzielę we mszy świętej w papieskiej bazylice w Wadowicach. Dostawa darmowych maseczek z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ciągu kilku chwil trafiła tu do trzech osób, w tym dwóch prawdopodobnie z jednej rodziny. Czy zrobili to specjalnie, czy sądzili, że można zabrać całą paczkę - tego nie wiemy. Takich sytuacji można było jednak łatwo uniknąć. [AKTUALIZACJA 29.04.2021]