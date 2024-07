Water Park Energylandia w Zatorze najlepszym aquaparkiem w Europie wg. Google'a. Dobre miejsce na upały! Zobacz zdjęcia i wideo

Water Park Energylandia najlepszym aquaparkiem w Europie wg. Google'a

Bezkonkurencyjny okazał się Water Park Energylandia w Zatorze, który może pochwalić się nie tylko najwyższą oceną, ale także największa liczbą opinii. Kto jeszcze znalazł się w czołówce zestawienia? Przejdźcie do galerii i zobaczcie ranking.

Park wodny z Energylandii idealny na upały

Water Park Energylandia to jedna z sześciu Stref Parku Rozrywki w Zatorze. Uruchomiona latem 2016 roku, bogata jest w liczne atrakcje. Na jej terenie znajduje się aż 5 basenów różnej głębokości, złociste plaże, 7 tysięcy leżaków i aż 36 niesamowitych zjeżdżalni, co stanowi największą ilość tego typu atrakcji w parkach wodnych, w całej Polsce. Jego teren podzielony jest na kilka tematycznych stref, takich jak Water Park, Tropical Fun, Exotic Island i najnowsze Bamboo Bay, które wzbogaciło Park Wodny aż o 16 nowych zjeżdżalni.

Niestety nie jest to tania atrakcja. Wchodzi się tu kupując bilet do Energylandi, a w lecie normalny to 199 zł a ulgowy 149 zł.