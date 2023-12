We wtorek, 12 grudnia, zamkną dla kierowców tunel na zakopiance. Służby przeprowadzą tam ćwiczenia

Tunel na zakopiance to część drogi ekspresowej S7, która równocześnie wchodzi w skład Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa tuneli na tego rodzaju trasach nakładają obowiązek przeprowadzenia co roku ćwiczeń dla personelu tunelu i służb ratunkowych. - Nasz tunel funkcjonuje już od ponad roku, ostatnie ćwiczenia przeprowadziliśmy w nim tuż przed jego otwarciem - informuje Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.

W ćwiczeniach wezmą udział strażacy, medycy i policjanci oraz pracownicy Centrum Zarządzania Tunelem, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Sprawdzane będzie funkcjonowanie systemów ratowniczych tunelu i przećwiczona zostanie koordynacja działań różnych służb.

Tunel pod Luboniem Małym będzie zamknięty we wtorek (12 grudnia) od godz. 10 do 14. W tym czasie kierowcy będą korzystać z objazdu. Jadący w kierunku Rabki na węźle Lubień zjadą na drogę wojewódzką nr 968 prowadzącą do Mszany Dolnej. W Mszanie skręcą prawo, na drogę krajową nr 28, którą dojadą do węzła Skomielna Biała i trasy S7.