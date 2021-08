Wianki w Parku Jordana. Drugi weekend koncertów, przedstawień i warsztatów w ramach projektu Kraków Culture Summer

Weekend od 13 do 15 sierpnia w parku Jordana będzie obfitował w muzykę, taniec oraz teatr. Już w piątek na scenie zameldują się krakowscy muzycy i didżeje. W pierwszej odsłonie Wianków na Kraków Culture Summer wystąpią krakowscy artyści: Atlantyda La5er i Zuza Baum – projekt piątki studentów jazzu, którzy hip hop mają we krwi, Rycerzyki – zespół tworzący melodyjną, melancholijno-ekstatyczną muzykę wpisującą się w nurt alternatywnego popu oraz The Afronauts – jeden z najlepszych składów afrobeatowych w Polsce. Z kolei Semprey, Daniel Drumz, Charlie oraz Olivia to didżeje, którzy w ramach Unsound Silent Disco zapewnią taneczną zabawę.