Widziane z boku: Wielki szacun dla współczesnych „Bohatyrowiczów”. Pozostańcie wierni swoim zasadom!

Młodzi druhowie podchodzą do swoich obowiązków z pasją. Przy okazji rozsławiają nie tylko swoje lokalne jednostki, czy - jak kto woli - swoje „małe ojczyzny”, ale także szersze regiony, jak gminy czy powiaty.

Piszę o tym dlatego, bo we współczesnej młodzieży ścierają się dwa światy. Postawa młodych strażaków przywraca mi wiarę we wrażliwość współczesnego młodego człowieka, zwykle zamkniętego w internetowej bańce.

Nie mówię tylko o tym, że współczesna młodzież nie potrafi ze sobą rozmawiać, bo – nawet przy wspólnych spotkaniach – więcej czasu spędza na przeglądaniu w sieci mediów społecznościowych.

Z przerażeniem słucham opowieści, że miarą człowieka jest obecnie liczba followersów na Instargamie czy Tik-Toku. Jeśli masz zbyt mało followersów, to nawet koledzy z jednej klasy, na wspólnej wyciecze szkolnej, nie zrobią sobie z nim zdjęcia, bo to frajer! Zgroza i przerażenie. Co z tych ludzi wyrośnie? Narcyzm już nie do kwadratu, ale do sześcianu! Sam z balkonu własnego mieszkania widziałem, jak kilka dziewcząt ze szkoły średniej, po skończonych lekcjach, biegło w okolice śmietnika za supermarketem, by tam nakręcić sobie filmik?! Komu chcą takim gniotem zaimponować? Z pewnością tylko podobnym sobie!