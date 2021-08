Wieczór poetycki Kuby Skwarczyńskiego. Młody poeta z Krakowa opowie o swojej historii, poczyta wiersze i rozda plakaty ze swoją twórczością Marlena Hebda

Kuba Skwarczyński to młody poeta z Krakowa, który swoją twórczością dzieli się na instagramowym profilu "jakubowe_wiersze". Jak sam mówi, pisze głównie wiersze białe, bo bezpośrednio trafiają do odbiorcy. Już we wtorek, 17 sierpnia, będzie można posłuchać niektórych utworów przeczytanych przez samego poetę - na wieczorze poetyckim w Pracowni Młodych na Zachodniej.