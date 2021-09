Wieczysta Kraków - Pcimianka. Zaczął Peszko, skończył Misak [ZDJĘCIA]

Pcimianka nie grała na kolanach, nie murowała bramki. Od czasu do czasu starała się skontrować faworyta, ale w pierwszej połowie nie urodziła się z tego żadna klarowna sytuacja. Wieczysta miała ich kilka, wynik powinien był podwyższyć Peszko, za moment Misak (15-16 minuta, obaj spudłowali). Drugi gol padł na początku kwadransa - znów na pozycji środkowego napastnika znalazł się kapitan krakowian, który rzucił się "szczupakiem" na piłkę zagraną z prawej strony przez Misaka po długiej akcji żółto-czarnych.

Pierwszej okazji Sławomir Peszko nie wykorzystał ("główka" po centrze Kumaha), ale drugą już tak - był tuż przed bramką, obok niego Gamrot i wydawało się nawet, że to on odda strzał, ale zostawił piłkę kapitanowi i ten dopełnił formalności.

Wynik do przerwy powinni byli podnieść Jampich i Majewski. Z uderzeniem pierwszego poradził sobie Jękot, drugi nie trafił do celu. No, generalnie Wieczysta miała sytuację pod kontrolą, ale parę dni wcześniej w Ryczowie przekonała się, że prowadzenie 2:0 zwycięstwa jeszcze nie gwarantuje...