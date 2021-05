Wieczysta Kraków. W 36 meczach piłkarze I i II drużyny strzelili 357 bramek! Peszko i Majewski w pogoni za liderem [ZDJĘCIA]7.05.2021

Były piłkarz Wisły Kraków królem strzelców? Daniel Sikorski rozgrywa świetny sezon na Cyprze

Daniel Sikorski, były piłkarz Wisły Kraków, który swoją karierę wykorzystał m.in. do tego, by pomieszkać w fajnych miejscach, sezon 2020/2021 spędza na Cyprze. I pod względem strzelonych bramek jest to najlepszy w karierze sezon 33-letniego napastnika, zawodnika Arisu Limassol.