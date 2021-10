Wieczysta w Słomnikach. Kibice, otoczka meczu ze Słomniczanką ZDJĘCIA Tomasz Bochenek

Słomniczanka - Wieczysta. Czwartoligowa potęga z Krakowa 23 października przyjechała do Słomnik. Spory parking obok stadionu szybko wypełnił się samochodami. Wielu kibiców zostawiało swoje auta w przecznicy po drugiej stronie drogi krajowej nr 7. Policja dbała o to, by idący stamtąd na stadion mogli bezpiecznie przejść przez ruchliwą szosę. Publiczność wypełniła trybunę, ale wokół niemal całego ogrodzenia boiska stali kibice.