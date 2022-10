Wiejskie chaty w Nowej Hucie przy ul. Wańkowicza. Skansen "Branice" ma ocalić wiekowe budynki od zapomnienia

Tworzony w Branicach Park Edu­ka­cyj­ny, którego sercem będzie skansen, zgodnie z przyjętymi założeniami miałby zo­stać otwar­ty w 2023 roku. Na obszarze 5,5 ha znajdą się zabytkowe budynki z Krakowa i - bliższych i dalszych - okolic. Do skansenu wskazano obiekty z obszarów dawnych wsi przednowohuckich, takich jak: Branice, Pleszów, Lubocza, Łuczanowice, Mogiła, Wyciąże, Chałupki, z terenów powiatu krakowskiego, a także pojedyncze obiekty z powiatów bocheńskiego, myślenickiego i suskiego.

Najstarszym z puli już przebadanych i przeznaczonych do translokacji obiektów jest chałupa pochodząca z dawnej wsi Pleszów, której budowa datowana jest na rok 1861. Z kolei do drugiego badania techniczno-mykologicznego wskazana została karczma z powiatu suskiego, wybudowana w 1836 roku. Dopiero po wykonaniu badań podjęta zostanie decyzja o ewentualnym przeniesieniu jej do Parku Edukacyjnego "Branice".