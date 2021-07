Krakowskie chałupy niedługo trafią do Parku Edukacyjnego "Branice". Inwestycja będzie kosztować około 40 mln złotych

Zabudowania, które 20 lipca br. mogliśmy oglądać na Woli Justowskiej tworzą: chałupa z 1890 roku wraz z częścią gospodarczą, szopa oraz stodoła z chlewikiem. Jak mówi nam Pan Stanisław Waligóra, jeden ze spadkobierców tego miejsca, dom od początku był w rękach jego rodu, a on sam spędził tutaj całe swoje życie.

Jak wyglądało gospodarstwo w czasach swojej świetności? - Mieliśmy parę hektarów pola gdzie uprawialiśmy zboże, mieliśmy również stado krów, w związku z czym cała okolica przychodziła po mleko, w tym znany krakowski profesor Karol Estreicher – wspomina Pan Stanisław.

Maciej Waligóra - syn spadkobiercy i właściciel domu, pytany o to, dlaczego zgodził się go przekazać do skansenu w Branicach mówi, że przede wszystkim chodzi o ocalenie tego budynku od zniszczenia.