Wielkanoc na sportowo. Cykl Biegów Twierdzy Kraków - Bieg Wielkanocny. Pojawiło się wielu mieszkańców Krakowa Aleksandra Łabędź

Krakowskie obchody Świąt Wielkanocnych to nie tylko spotkania z rodziną i obficie zastawione stoły. Część mieszkańców wybrała też aktywną formę spędzenia soboty. Punktualnie o godz. 10 rozpoczął się kolejny z cyklu Biegów Twierdzy Kraków - Bieg Wielkanocny. Tym razem organizatorzy zaprosili uczestników do fortu nr 31 "św. Benedykt". Uczestnicy sportowego wydarzenia mieli do wyboru dwa dystanse: 5 i 10 kilometrów, biegnące ścieżkami i alejkami wokół pięknie położonego fortu. Na świątecznej linii startowej biegu pojawiło wiele osób, które chciały spróbować swoich sił.