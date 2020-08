Wielki pożar w zakładach w Andrychowie. Nad miastem unosi się widoczny z daleka czarny, gęsty dym [ZDJĘCIA, WIDEO]

FLESZ - Jak przygotować dzieci do powrotu do szkoły?

Na miejscu zjawiło się kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Nikomu z pracowników nic się nie stało. Pięć osób, które były na miejscu zdarzenia gdy wybuchł pożar, zdążyło uciec z budynku. Ogień został szybko ugaszony, ale w godzinach wieczornych nadal trwały prace rozbiórkowe na zniszczonej części dachu.

Według wstępnych ustaleń zapalił się wyciąg odprowadzający powietrze i pyły z lakierni zakładu. Ogień rozprzestrzenił się na około 100 metrów kwadratowych dachu.

Firma ZASŁAW to jedna z najbardziej znanych marek na rynku pojazdów użytkowych.Naczepy skrzyniowe, wywrotki, przyczepy i naczepy do przewozu. To już drugi pożar w tej fabryce w tym roku. W styczniu tego roku, z powodu zwarcia instalacji elektrycznej, doszło tu do zadymienia w hali produkcyjnej.