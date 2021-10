Wielkie problemy kierowców na północy Krakowa. Co na to urzędnicy?

"Jestem mieszkańcem podkrakowskiej wsi Zielonki. Codziennie rano zarówno ja, jak i moja rodzina i wielu sąsiadów i znajomych dojeżdżamy do pracy środkami komunikacji miejskiej MPK. Choć dojeżdżamy to słowo na wyrost, Tkwimy w gigantycznych korkach do granic Krakowa już praktycznie od Zielonek, Przejazd z centrum Zielonek do np. przystanku Wyki zajmuje niekiedy nawet 60 minut. Mój syn pobił ostatnio rekord w powrocie do domu ze szkoły średniej z Bronowic jadąc ulicą Opolska a później do Zielonek podróżował pełne dwie!!! godziny, a raptem jest to ok. 7-8 kilometrów !!!!" - pisze w liście do nas jeden z mieszkańców.