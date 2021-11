Wielkie święto muzyki ludowej w Limanowej zakończone. 47 Słaza Limanowska przeszła do historii. Wystąpiło 814 osób [ZDJĘCIA] Klaudia Kulak

Zakończyła się kolejna edycja Słazy Limanowskiej - wydarzenia, które co roku przyciąga rzesze fanów muzyki ludowej z różnych zakątków naszego kraju, którzy gromadzą się nie tylko na scenie, ale również na widowni, aby zobaczyć prezentacje konkursowe. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, impreza odbyła się po raz pierwszy w wyremontowanym budynku Limanowskiego Domu Kultury. Choć to miejsce zmieniło się nie do poznania, to atmosfera festiwalu pozostała taka sama. Rozdano też nagrody. Grand Prix festiwalu trafiło do Zespołu Regionalnego „Dolina Mszanki” z Mszany Górnej.