Wieża widokowa w Chełmku na wzgórzu Skała stanie w tym roku. Upamiętni postać rtm. Witolda Pileckiego i będzie atrakcją turystyczną. Zdjęcia

Jest to jedna z najważniejszych inwestycji w Chełmku. Projekt pod nazwą "Najodważniejszy z odważnych - budowa wieży widokowej im. Rtm. Witolda Pileckiego planowany jest na dwa lata. W tym roku na wzgórzu Skała stanie konstrukcja wieży. W 2025 przewidziane jest zagospodarowane jej otoczenia i oddanie do użytku.

Kwota na realizację zadania w tym roku wynosi ponad 2 mln zł. Gmina uzyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 60 proc. w ramach „Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2021–2025”. Wzrost kosztów sprawił, że pojawiły się problemy ze sfinansowaniem całego przedsięwzięcia. Burmistrz Chełma Andrzej Saternus stwierdził jednak, że jest zdeterminowany zrealizować tę wyjątkową inwestycję.

- Będzie to obiekt w symboliczny sposób nawiązujący do bohaterskich losów rotmistrza Pileckiego, który dobrowolnie dał się aresztować, aby trafić do KL Auschwitz i zebrać, a potem przekazać światu informacje o tym, co działo się w tym niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady. Jego trasa ucieczki z obozu przebiegała w niedalekiej okolicy - mówił w ub. roku burmistrz Saternus.