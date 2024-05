Wiosenne gotowanie – niemarnowanie: jak efektywnie wykorzystać resztki w kuchni? [PORADNIK, PRZEPISY]

Marnowanie żywności to poważny i globalny problem. Każdego dnia wyrzucane są tony jedzenia. Co można zrobić z "resztek"? Zobacz kilka pomysłów na dania zero waste.

W sezonie wiosenno-letnim zaczynamy kupować więcej owoców i warzyw, które nie zawsze uda nam się spożyć, gdy są świeże. Czasem wystarczy połączyć je na szybko z jogurtem, by stworzyć smaczną przekąskę i uratować produkty przed wyrzuceniem. Często zostaje nam też niewykorzystane pieczywo, które staje się czerstwe i mało apetyczne. Zamiast na przykład namoczyć je w mleku, to wolimy sięgnąć po gorącą bułeczkę przyniesioną prosto z piekarni. Jak zużyć te najczęściej i najszybciej starzejące się produkty? Poznajcie kilka pomysłów na to, jak nie marnować żywności.

Marnowanie żywności to poważny i globalny problem. Każdego dnia wyrzucane są tony jedzenia, co przyczynia się do niszczenia środowiska naturalnego. Produkujemy i kupujemy więcej jedzenia, niż jesteśmy w stanie spożyć. Czasem po prostu brakuje kulinarnego pomysłu, jak wykorzystać nadmiar produktów, które zakupiliśmy. Dlatego podpowiadamy kilka inspiracji na ich zagospodarowanie.

Czerstwe pieczywo - nie wyrzucaj, wykorzystaj!

Trudno dobrze oszacować ile pieczywa spożyjemy, ale też łatwo je wykorzystać, nawet gdy straci swoją świeżość. Wystarczy wysuszyć pokrojone kromki w piekarniku i zastosować jako grzanki do sałatki, zupy lub pokruszyć je tak, by służyło za panierkę, a nawet zastąpiło mąkę do zagęszczania sosów.

Tosty francuskie z twarogiem [PRZEPIS]

Tosty francuskie z twarogiem. Składniki: 8 kromek czerstwego pieczywa, np. chleba lub chałki

250 g twarogu sernikowego Mlekpol 18%

150 g truskawek

6 łyżek mleka Łaciate 3,2%

2 jajka

2 łyżki masła ekstra Mazurski Smak

1 łyżka oleju

szczypta soli

cukier puder do oprószenia

Przygotowanie:

W głębokim talerzu roztrzepujemy jajka z mlekiem i solą. W misce mieszamy twaróg sernikowy z cukrem. Każdą kromkę chleba smarujemy z jednej strony twarogiem. Na czterech z nich rozkładamy pokrojone truskawki. Przykrywamy pozostałymi kromkami, serkiem do środka. Na patelni rozgrzewamy masło z olejem. Złożone tosty obtaczamy z każdej strony w roztrzepanym jajku. Kładziemy na patelnię. Smażymy z obu stron na złoty kolor. Tosty francuskie przekładamy na talerze. Posypujemy cukrem pudrem i dekorujemy sezonowymi owocami.

Dojrzałe owoce - też możesz wykorzystać

Sezonowe owoce, które uwielbiamy spożywać wiosną i latem, mogą nam też służyć w późniejszym okresie. Jeśli zrobiliśmy za duże zakupy i nie damy rady ich zjeść, zróbmy z nich dżemy, które można wykorzystać np. do naleśników. Jeśli w lodówce znajdziecie np. otwarty jogurt naturalny, można szybko przygotować owocową sałatkę i sprawić, by pozostałości nie trafiały do kosza. Dobrym rozwiązaniem będzie także przerobienie ich na kompot lub dodanie do ciasta.

Ciasto bananowe [PRZEPIS]

Ciasto bananowe. Składniki: 300 g mąki

100 g cukru

1 łyżeczka sody

1 łyżeczka proszku do pieczenia

0,5 szklanki oleju roślinnego

0,5 szklanki mleka Łaciate 3,2%

1 jajko

3 dojrzałe banany

Przygotowanie:

Nastawiamy piekarnik na 180°C. Przygotowujemy blachę i wykładamy ją papierem do pieczenia. Przygotowujemy dwie miski. Do pierwszej wsypujemy wszystkie suche składniki i je mieszamy. W drugiej misce roztrzepujemy za pomocą rózgi kuchennej mokre składniki. Banany rozdrabniamy przy pomocy widelca lub blendera. Owoce łączymy w pierwszej kolejności z mokrymi składnikami, następnie stopniowo dodajemy suche. Gdy uzyskamy jednolitą masę, przekładamy ją na blachę. Pieczemy 45 minut.

Kilkudniowe warzywa - nie marnuj!

Warzywa, które dotknął upływ czasu i ich nie wykorzystaliśmy, zawsze można upiec z dodatkiem przypraw i ziół, a następnie zblendować. W ten sposób powstanie z nich wyśmienita pasta do kanapek. Pieczone warzywa mogą być też znakomitą samodzielną przekąską zwłaszcza z dodatkiem naturalnego jogurtu lub śmietanowego dipu typu crème fraiche. Natomiast wszelkiego rodzaju liście np. szpinaku czy sałaty znakomicie sprawdzą się jako dodatek do zdrowego koktajlu, który będzie solidną dzienną dawką witamin.

Zielony koktajl [PRZEPIS]

Zielony koktajl. Składniki: 2 dojrzałe banany

2 łyżeczki syropu klonowego lub płynnego miodu

szklanka mleka Łaciate 3,2%

szczypta mielonego imbiru

Przygotowanie:

Wszystkie składniki dokładnie miksujemy, podajemy schłodzone.

