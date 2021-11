Wisła Kraków. Adrian Gula chce w Białymstoku widzieć zespół głodny wygranej

W meczu z Jagiellonią zagrać w Wiśle nie będą mogli Jakub Błaszczykowski, Alan Uryga i Gieorgij Żukow. O ile z kapitanem drużyny sprawa jest jasna i Błaszczykowski wróci do gry najwcześniej wiosną, o tyle zapytaliśmy jak poważne urazy są w dwóch pozostałych przypadkach?

- Mam nadzieję, że „Żuki” będzie gotowy już na mecz z Radomiakiem, a co do Alana musimy mieć trochę cierpliwości - powiedział trener Wisły Adrian Gula. - To jest u niego nowa kontuzja, problem pojawił się w dniach po Pucharze Polski. To sprawa mięśniowa i nasi fizjoterapeuci ostro pracują, żeby jak najszybciej był do naszej dyspozycji.